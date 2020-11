Ferrari SF90 Spider, o novo supercarro híbrido plug-in a céu aberto

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020















A Ferrari tem tido bastante trabalho em 2020. De facto, depois do lançamento do Omologata, desenvolvimento do Purosangue e de um sucessor do LaFerrari, surge agora a apresentação do novo Ferrari SF90 Spider. Tal como o nome indica, esta é a versão a céu aberto do já conhecido SF90 Stradale. Começando exatamente pela capota, falamos de um hardtop retrátil que pesa 40 kg e que demora 14 segundos a operar. Por norma os veículos cabrio são mais pesados e este Spider não é exceção. Contudo, a Ferrari tem um opcional denominado Assetto Fiorano que reduz em 21 kg o peso total do Spider para um total de 1670 kg, mais 100 kg do que o coupé.

Para impulsionar este supercarro a Ferrari recorre ao motor V8 4.0 litros biturbo associado a um sistema híbrido plug-in. A potência combinada deste “monstro” é de 1000 cavalos 800 Nm de binário, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 340 km/h. Sendo este o primeiro híbrido plug-in cabrio da marca, a Ferrari vem com plano de manutenção de sete anos.

