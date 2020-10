Ferrari V6 híbrido a todo o gás nos testes em circuito

By Guilherme André on 23 Outubro, 2020

As regras cada vez mais apertadas de emissões CO2 tem levado todas as marcas, sem exceção, a terem de aderir à eletrificação. Quanto à Ferrari, a marca italiana tem feito praticamente de tudo para “atrasar” a transição de modo a preservar o icónico motor V12 atmosférico. Porém, após o SF90 Stradale e o LaFerrari, ambos híbridos, a marca prepara-se para lançar um novo modelo com metade dos cilindros (V6) associado a um propulsor híbrido. Apesar de ainda estar numa fase inicial, mostrou que esta mudança não o impede de ser um desportivo digno da casa italiana. De facto, o protótipo foi apanhado em testes na pista de Fiorano numa condução realmente desportiva.

Um dos dados que pode deixar os fãs da marca ligeiramente desiludidos é o som da motorização eletrificada, bastante diferente do que estamos habituados. Porém, é visto como um sucessor do Dino, apesar de não utilizar o nome, e tem chegada prevista para 2022. Assim, a Ferrari vai ter um rival direto de outras marcas, como por exemplo a McLaren, que já está a desenvolver, igualmente, um desportivo híbrido com motor V6.

Fonte: Varryx

