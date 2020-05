Fiat Chrysler Automobiles vende-lhe um carro e você só paga em 2021!

By José Manuel Costa on 29 Maio, 2020

A Fiat Chrysler Automobile (FCA) quer ajudar à retoma da economia e precisa de animar as vendas e por isso oferece-lhe uma proposta interessante: compra o carro agora e só paga daqui a seis meses.

A proposta é esta: se comprar um Alfa Romeo, Fiat, Jeep ou Abarth ou um veículo comercial, até dia 30 de junho, a FCA permite-lhe que comece a pagar o carro apenas em janeiro de 2021 e com o auxílio de um seguro de crédito e de perda de emprego!

Claro que terá de pagar o seguro, porém, compra agora e paga só em 2021, não comprometendo a sua liquidez nestes seis meses que se avizinham complicados. Esta proposta é válida para automóveis novos até ao dia 30 de junho.

Pode adquirir o carro indo ao concessionário em absoluta segurança, pois todas as instalações são desinfetadas amiudes vezes e os colaboradores estão protegidos com equipamento de proteção individual.

Mas pode utilizar os canais online, pois a totalidade da rede da FCA em Portugal está preparada para realizar atendimento online.

