FIAT Panda mostra todos os seus argumentos aos 40 anos

By João Isaac on 24 Setembro, 2020

O Panda tem sido um exemplo de sucesso ao longo dos seus 40 anos de história e desenvolveu uma reputação de automóvel para tudo e para todos, versátil e funcional, compacto e económico. Assim, de forma a destacar todas as funcionalidades e soluções inteligentes deste nome histórico da mobilidade que conta já com três gerações, Luca Napolitano, responsável pelas marcas FIAT, Lancia e Abarth para a região EMEA, foi até ao Heritage Hub, em Mirafiori, para uma conversa, partilhada em vídeo, com Roberto Giolito, o responsável do polo EMEA Heritage.

“Neste vídeo, demos um passo atrás no tempo para descobrirmos juntos como é que o Panda se tornou conhecido como a viatura das ‘soluções inteligentes’”, explica Luca Napolitano. “De geração em geração, o citadino da Fiat sempre soube impressionar com os seus originais conteúdos, concebidos e desenhados para melhorar a vida a bordo, em perfeito equilíbrio entre forma e função. Os bancos modulares, a porta da bagageira e o espaço de carga plano são apenas algumas das ‘soluções inteligentes’ que fizeram do Panda um sucesso ainda mais retumbante. Um sucesso em todos os sentidos: o Fiat Panda é o recordista de vendas no mercado italiano e, na Europa, luta com o Fiat 500 pela liderança no segmento dos citadinos compactos. Dizemos muitas vezes que o Panda é o ícone funcional da nossa gama, o mais racional, mais acessível e mais democrático modelo da Fiat e agora conseguimos perceber porquê.”

