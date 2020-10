Fiat Panda recebe nova variante Sport

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020















Numa altura em que o Fiat Panda celebra 40 anos desde o lançamento, a marca italiana decidiu marcar esta data com uma renovação. Assim, o citadino apresenta-se com um visual mais moderno onde se destacam para-choques e saias redesenhadas, mas também novos desenhos de jantes. Passando para o interior, encontramos um novo painel de instrumentos de 7 polegadas, que transmite as informações do sistema de infotainment, novos revestimentos e cores para personalizar o citadino a gosto. Contudo, uma das grandes novidades é a nova derivação Sport.

Esta diferencia-se pelas jantes de 16 polegadas específicas e alguns detalhes de carroçaria em preto, tudo isto acompanhado por logos Sport dispostos na carroçaria com a cor específica Cinzento Mate. Já no habitáculo ganha bancos em dois tons que combinam tecido e couro. Contudo de referir que a palavra Sport apenas significa mudanças estéticas, sendo o motor “pouco” desportivo. De faco, este modelo está associado ao motor três cilindros de 1.0 litros Firefly a gasolina, associado a um sistema mild hybrid de 12V. Esta solução garante 70 cavalos de potência que é transmitida às rodas dianteiras. Por fim, a restante gama é composta pelas variantes City, Life, Cross e City Cross.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI