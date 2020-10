Fisker vem para a Europa e já escolheu local da nova sede

By Guilherme André on 28 Outubro, 2020

A Fisker voltou a surgir no mercado ao apresentar no SUV elétrico Fisker Ocean. Este que é visto como o possível rival do Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E foi pensado, numa primeira fase, para o mercado norte-americano, também vai chegar ao mercado europeu. De facto, Henrik Fisker quer trazer o SUV para o “velho continente” e já escolheu o país e cidade para posicionar a nova sede: Munique, Alemanha.

Mas porquê tanta especificidade? Fisker afirma que é um local próximo das instalações da Magna Steyr localizada em Graz, Áustria. Para quem não sabe, esta empresa vai ficar encarregue de produzir o Fisker Ocean na Europa, cujo lançamento está previsto para o último trimestre de 2022. “Munique foi, durante muito tempo, um centro mundial importante para a indústria automóvel. Termos a nossa sede regional no sul da Alemanha permite-nos começar de forma rápida e eficiente, bem como, aumentar as vendas e operações de distribuição pela Europa. “, afirma Henrik Fisker, presidente do construtor automóvel.

Para quem não se recorda, o Fisker Ocen é um SUV equipado com dois motores elétricos, um por eixo. Estes são abastecidos pela bateria de iões de lítio com 80 kWh que deve permitir uma autonomia de 482 quilómetros. A tração chega às quatro rodas motorizes e a aceleração dos 0 aos 100 km/h deve acontecer em menos de três segundos.

