Ford alia-se à Komoot para promever aventuras ao ar livre

By João Isaac on 24 Outubro, 2020

São muitos os condutores e respetivas famílias que ao fim de semana se fazem à estrada nos seus automóveis e procuram novas aventuras e atividades ao ar livre. No entanto, perante o cenário atual, todos esses planos se viram interrompidos. Assim, com estas pessoas em mente, e considerando as limitações atuais, a Ford aliou-se aos especialistas da Komoot para criar a derradeira coleção de aventuras de fim de semana que possam ser vividas perto de casa.

“Desde a estrada de terra mais profunda até ao caminho mais íngreme, esperamos que esta parceria entre a Komoot e a Ford ajude os aventureiros diários a experimentar os destinos incríveis que estão mesmo à sua porta”, refere Jonas Spengler, co-fundador da Komoot.

As pesquisas virtuais por termos como “férias em casa” aumentaram 722% durante o verão de 2020 no Reino Unido, comparativamente ao ano passado. Nesse sentido, a marca da oval azul decidiu avançar com esta parceria, promovendo as atividades ao ar livre, pesquisa que pode ser feita através da aplicação e website da Komoot, permitindo a qualquer pessoa, planear, navegar e desfrutar de uma aventura adaptada a diferentes locais, atividades e capacidades.

“Como entusiasta do ciclismo, isto teve um grande impacto em mim e faz-me querer subir para a bicicleta o mais rápido possível. A série Ford Weekend Adventure com os nossos parceiros Komoot é um grande exemplo da flexibilidade da nossa gama de veículos para facilitar todas as viagens e aventuras”, disse Stuart Rowley, Presidente, Ford da Europa

A coleção de atividades inclui, por exemplo, ciclismo, caminhadas, corrida ou alpinismo, e podem ser encontradas através das rotas criadas pela Ford. São já mais de 15 milhões de utilizadores da Komoot em toda a Europa. São igualmente mais de 100 novas aventuras em países como Portugal, Espanha, Itália, Noruega e Reino Unido, por exemplo, muitas delas a menos de duas horas das principais cidades.

