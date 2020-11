Ford aposta na partilha de dados para oferecer novos serviços aos seus clientes

By João Isaac on 11 Novembro, 2020

A Ford anunciou o desenvolvimento de novos acordos de partilha de dados de veículos conectados que permitirão aos seus condutores beneficiar de uma extensa gama de produtos e serviços associados.

Desta forma, a Ford pretende criar uma plataforma aberta de informações que possa conduzir a novas oportunidades de negócio, com serviços personalizados para os condutores das suas viaturas, incluído, por exemplo, seguros baseados no uso, manutenção previsível e assistência inteligente na estrada.

A Ford está assim a desenvolver protocolos de colaboração com os mercados de dados de veículos conectados Caruso e High Mobility, permitindo assim aos fornecedores de serviços terceiros aceder aos dados dos automóveis Ford de uma forma segura e controlada, sempre de acordo com o regulamento da proteção de dados e permitindo igualmente que os proprietários Ford mantenham o controlo absoluto sobre os mesmos.

“Como líder em mobilidade conectada, a Ford há muito que apoia a visão de como os dados dos veículos podem conduzir a novos produtos e serviços para os seus clientes. Estas parcerias demonstram ainda mais o nosso empenho em partilhar os dados gerados pelos veículos de uma forma segura, para que os proprietários de veículos e as empresas possam beneficiar plenamente das oportunidades que a conectividade permite” disse Mark Harvey, diretor de Enterprise Connectivity da Ford Europe.

A Caruso e a High Mobility serão um fornecedor neutro e terão plataformas online independentes da Ford onde os fornecedores de serviços poderão consultar os dados gerados pelos veículos, possibilitando-lhes uma oportunidade de desenvolverem serviços de valor acrescentado.

