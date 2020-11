Ford apresenta bancos 100% rebatíveis

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020













Se já tentou “deitar” as costas dos bancos na totalidade, sabe que é impossível que eles fiquem 100% rebatidos. No entanto, a Ford apresentou os novos Max Recline, uns bancos inspirados nos que se utilizam nos aviões e são caracterizados por rebaterem as costas a 100%. A foto que demonstra isso mostra os bancos instalados na pick-up F-150, uma das mais populares nos Estados Unidos da América. “Sabemos que as pessoas que trabalham na construção usam o habitáculo das pick-up para sestas durante o tempo de inatividade e aprendemos que os proprietários das F-150 também o fazem”, refere Jackie DiMarco, diretora da linha de produtos da Ford.

Nas imagens conseguimos perceber que os bancos parecem ser cómodos quando rebatidos na totalidade graças aos bons apoios que garante. Para além disso, a Ford registou cinco patentes desta solução relacionadas com design e processo de montagem. “Não há motores adicionais a estes bancos, só um mecanismo simples baseado nas funções de rebatimento standard”, ressalva Bem Kulhawik, engenheiro do desenho e design destes bancos Max Recline.

