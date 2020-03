Ford Bronco: as comportas da internet abriram-se e há fotos para todos os gostos

Ontem o AUTOMAIS revelou-lhe as fotos do novo Bronco da Ford, modelo que poderá galgar os limites dos EUA.

As fotos publicadas ontem não pareciam ser as mais corretas, estando mais perto de um exercício de Photoshop tendo por base o Ford Explorer. Porém, as fotos que surgiram hoje em diversos blogs e fóruns ligados à Ford e ao novo Bronco, deixam evidente que algumas das características estavam certas, outras nem por isso. O Bronco Sport até pode existir, mas estas imagens da Juggernaut e da Bronco6G, mostram um carro que será mesmo o modelo de produção na versão de duas e quatro portas.

Um carro muito mais radical como o modelo original, com a frente a exibir a palavra Bronco, cavas das rodas bem alargadas, uma elevada altura ao solo e linhas quadradas como o modelo original. Estas fotos são um pouco mais convincentes, mas a verdade é que ainda não temos todas as certezas. Mas pelo menos tudo está bem mais perto daquilo que a Ford mostrou há algum tempo.

Não há nenhuma confirmação por parte da Ford, que continua de lábios cerrados no que toca ao modelo que está a gerar muita curiosidade do outro lado do lago e começa a gerar algum interesse por parte dos Europeus.

Pouco mais se sabe, mas acredita-se que a Ford vá colocar o motor 1.5 Ecoboost com 180 CV e 240 Nm e o bloco 2.0 Ecoboost com 250 CV e 373 Nm de binário. O Bronco não terá, para já, modelo híbrido. Mais pormenores serão revelados quando a Ford lançar o Bronco em abril.

