Ford EcoSport ganha versão Active ainda mais aventureira

By João Isaac on 6 Novembro, 2020

A Ford anunciou o lançamento da versão Active do seu EcoSport, destinada aos clientes que procuram um crossover de estilo mais robusto e versátil. Esta nova variante entra hoje em comercialização e os preços iniciam-se nos 25 575 euros.

O EcoSport Active distingue-se pelo aspeto exterior e interior distintos, bem como por uma maior altura de condução. Por fora, destacam-se as proteções adicionais de carroçaria, elementos que o ajudarão a enfrentar melhor as estradas mais irregulares. A carroçaria está pintada em dois tons e as jantes são de desenho exclusivo, de 17 polegadas.

“Os clientes dizem-nos que adoram como o estilo arrojado, o interior prático e a versatilidade do EcoSport se encaixam nas suas vidas atarefadas, por isso estamos entusiasmados por melhorar o SUV com uma versão Active que oferece ainda mais dessas qualidades. O EcoSport Active será uma nova adição à série Active que oferece capacidade extra e estilo robusto para clientes que queiram levar as suas aventuras ao ar livre para o próximo nível”, disse Roelant de Waard, vice-presidente de Marketing, Vendas & Serviços, da Ford da Europa.

Debaixo do capot está o já conhecido motor 1.0 EcoBoost de 125 cavalos, associado a uma caixa manual de 6 velocidades. Quanto a equipamento, a Ford destaca os sensores de estacionamento traseiros, os vidros traseiros escurecidos e ainda as barras e tejadilho pintados de preto. No entanto, estão disponíveis vários pacotes de opcionais.

