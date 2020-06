Ford F-150: o veículo mais vendido no mundo acaba de ser renovado

By José Manuel Costa on 26 Junho, 2020



















































A casa da oval azul produz o veículo automóvel mais vendido nos EUA e no Mundo, o F-150, e acaba de lançar a mais recente geração. E ao contrário do Mustang, ainda não é desta que a F-150 vem para o Velho Continente.

O exterior não mudou muito, mantendo a carroçaria feita em aço militar com mistura de alumínio. A frente recebe novos grupos óticos, um capô com uma bossa e para choques envolventes e redesenhados. Os guarda lamas são diferentes, as jantes maiores que preenchem melhor as cavas das rodas. Mas porque a tradição ainda é o que era, os clientes têm 11 frentes diferentes para o F-150.

Graças à grelha com fecho automático, uma nova entrada de ar dinâmica automática e uma nova geometria da cabina e da caixa de carga, a Ford reclama redução do coeficiente de arrasto e melhores consumos.

No interior, há mais mudanças. Passam a existir ecrãs de generosas dimensões para o painel de instrumentos e para o sistema de info entretenimento: 8 polegadas nas versões mais básicas, 12 polegadas para as mais caras, com o painel de instrumentos a variar entre 8 e 12,3 polegadas. É a primeira pick-up no mercado norte americano a receber atualizações via internet através da nuvem, recebendo o sistema Sync4, Android Auto, Apple CarPlay e o Sync AppLink que contém o Waze e a assistente Ford+ Alexa. Há um equipamento opcional denominado “Interior Work Surface” alojado na consola central e que oferece uma área livre para colocar o computador e várias tomadas USB e de eletricidade. Depois há muitas outras opções como o sistema áudio Bang&Olufsen com oito altifalantes e o B&O System Unleashed by Bang&Olufson com rádio HD.

Para complementar o equipamento, a Ford F-150 tem uma série de tecnologias como o Ford Co-Pilot360 2.0 que tem, entre outras coisas, ajuda á pré-colisão com travagem autónoma de emergência e deteção de peões, câmara de visão traseira, máximos automáticos, sensores de luz e chuva. Há, também, um sistema de mãos livres que pode ser usado em mais de 160 mil quilómetros na rede de autoestradas norte americanas.

O F.150 recebe o motor 3.5 litros V6 Powerboost híbrido com a caixa automática SelectShift de 10 velocidades que tem integrado um motor elétrico de 50 CV. A bateria tem 1,5 kWh e é recarregada pela regeneração da energia da travagem e da desaceleração. Depois há uma enorme gama de motores consoante as versões, sejam elas mais de lazer ou de trabalho, “Heavy Duty” ou “Super Heavy Duty” com rodado duplo e capacidade para reboques de generosas dimensões.

