Ford Fiesta ST Edition é ainda mais dinâmico

By João Isaac on 6 Outubro, 2020



























A Ford tem no seu Fiesta ST uma das propostas mais entusiasmantes do segmento dos pequenos desportivos e agora pretende elevar a fasquia com a nova versão ST Edition. Esta edição especial está limitada a apenas 500 unidades e está disponível numa combinação de cores específica, juntando o Azura Blue da carroçaria com alguns detalhes em preto como o spoiler, o difusor e os logótipos.

O habitáculo passa a contar com diversos elementos a imitar fibra de carbono, costuras azuis e o novo volante Ford Performance passa a incluir um botão de atalho para seleção do modo de condução. No entanto, o maior destaque do ST Edition é a suspensão ajustável da divisão desportiva da Ford e que permite colocar a carroçaria mais perto do solo, até 15 milímetros no eixo dianteiro e 10 milímetros no eixo posterior.

O motor 1.5 Turbo de três cilindros mantém os 200 cavalos e continua associado a uma caixa manual de seis velocidades. As jantes são de 18 polegadas, retiram 2 kg ao peso final, e o diferencial autoblocante Quaife passa igualmente a ser de série.

