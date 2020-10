Ford Mondeo a gasolina agora sempre full hybrid

By João Isaac on 23 Outubro, 2020

A Ford anunciou a total transformação dos motores a gasolina do Mondeo em sistemas híbridos completos. O Mondeo Hybrid permite assim conduzir em modo puramente elétrico sem que o utilizador necessite de carregar a bateria recorrendo a uma fonte externa. A Ford pretende assim cativar os clientes que pretendem aderir à eletrificação mas que não dispõem de um ponto de carregamento em casa ou no trabalho.

Durante os primeiros meses do ano, verificou-se um aumento da procura da versão híbrida do Mondeo nos mercados europeus, cerca de 25% em comparação com 2019. Também no ano passado a Ford aumentou a sua capacidade de produção do Hybrid para passar a incluí-la na carroçaria Wagon, bem como nas versões ST-Line, Titanium e Vignale.

O Mondeo Hybrid combina um motor dois litros a gasolina, com ciclo de funcionamento Atkinson, com um motor elétrico, um gerador e uma bateria de iões de lítio de 1,4 kWh. A tecnologia de travagem regenerativa é também capaz de recuperar cerca de 90% da energia normalmente perdida encaminhando-a para a bateria.

O Mondeo Hybrid é produzido na unidade de fabrico de Valência, em Espanha, local onde serão igualmente produzidas as variantes híbridas do S-Max e do Galaxy já a partir do início de 2021. Até ao final do próximo ano, a Ford conta apresentar 17 novos veículos eletrificados na Europa, apontando a que mais de 50% das vendas de 2022 correspondam a motorizações eletrificadas.

