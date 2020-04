Ford Mustang foi o desportivo mais vendido no mundo em 2019

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020

Está a celebrar o seu 56º aniversário e a prenda foi receber o título de “Desportivo mais Vendido do Mundo” em 2019 e o coupé mais vendido pelo 5º ano consecutivo.

De acordo com os dados s IHS Markit, o Ford Mustang vendeu 102.090 unidades em 2019, sendo este o 5º ano consecutivo que o Mustang arrebata o título de coupé desportivo mais vendido no Mundo, isto com o contributo do coupé e o descapotável. Na Europa, foram vendidas 9.900 unidades, um crescimento de 3% face a 2018. Recordamos que na Europa, o Ford Mustang é vendido nas versões coupé e descapotável com o motor 2.3 litros Ecoboot com 291 CV e caixa manual de 6 velocidades e o bloco V8 de 5.0 litros com 449 CV e caixa automática de 10 velocidades. Há, ainda, a versão especial Bullitt, com o V8 a debitar 460 CV.

