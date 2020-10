Ford Mustang Mach 1 vem mesmo para a Europa

By Guilherme André on 16 Outubro, 2020

























A Ford mostrou em Goodwood o novo Ford Mustang Mach 1 e anunciou que será a primeira vez que esta edição limitada vem para os clientes europeus. Em conjunto com esta estreia, temos ainda outros dados que merecem reconhecimento. De facto, este Mach 1 é o primeiro Mustang europeu a oferecer a transmissão manual de seis velocidades Tremec de alto desempenho. Por outro lado, é o Mustang mais rápido em pista alguma vez oferecido aos clientes na Europa.

Passando para números, o Mach 1 está equipado com o motor V8 5.0 litros com 460 cavalos e 529 Nm de binário, especialmente modificado para esta versão. No exterior, a Ford realizou algumas alterações de cariz aerodinâmico, face ao Mustang base, que trazem ganhos de desempenho. Na dianteira, a configuração é única, enquanto na traseira encontramos um difusor que partilha o design com o GT500. Quanto à suspensão, esta recebe uma afinação mais rígida para um melhor controlo em curva.

“O Mustang Mach 1 original proporcionou o máximo desempenho na produção de um Mustang e provou ser um sucesso no desporto automóvel”, disse Matthias Tonn, engenheiro chefe do programa Mustang Mach 1 para a Europa. “O novo Mach 1 é o Mustang mais eficaz a chegar à Europa, com capacidade de pista e um estilo único que é mais do que digno de usar um crachá tão lendário”, acrescentou.

Os clientes do mais recente modelo de edição limitada podem escolher entre oito combinações de cores para a carroçaria, capô ousado e riscas laterais, incluindo Fighter Jet Grey com listras Preto/Laranja refletoras; Prata Icónico, Preto Sombra e Branco Oxford com listras Preto/ Vermelho, ou Azul Velocidade, Laranja Twister, Vermelho Corrida e Amarelo Grabber com listras Preto/Branco. Para já, ainda não há data de chegada ao mercado europeu.

