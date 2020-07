Ford Mustang Shelby GTR350R vendido e leilão por 3,85 milhões de dólares

By José Manuel Costa on 20 Julho, 2020

Podem pensar que este é, apenas, mais um carro, mais um Mustang. Mas este, que foi vendido pela Mecum por 3,4 milhões de euros, não é um Mustang qualquer.

Este é o carro que foi pilotado por Ken Miles, o homem que esteve no centro do filme “Ford vs Ferrari” e que foi instrumental para permitir que a Ford batesse a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans.

Com o código rR002, foi o primeiro Shelby GT350R a entrar numa corrida com Miles ao volante. Ganhou a prova, depois passou a carro de desenvolvimento, tendo passado pelo seu volante nomes como Bob Bondurant e Peter Brock.

O carro foi vendido como acabou a sua vida de competição, em excelente estado e, sobretudo com o V8 de 5,1 litros com 533 CV e 582 Nm de binário com caixa manual de 4 velocidades. Custou ao seu novo dono nada menos que 3,4 milhões de euros.

