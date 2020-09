Ford Puma ST, o novo SUV desportivo com 200 cavalos

A Ford aumentou as variantes desportivas com o novo Puma ST. O SUV do populoso segmento B, trabalhado pela Ford Performance, apresenta-se “ao serviço” um visual mais agressivo. Para além disso, as jantes de 19 polegadas de série estão equipadas com pneus Michelin Pilot Sport 4S, o que indica as pretensões mais dinâmicas do modelo. No que diz respeito a personalização, os clientes vão ter seis cores disponíveis, sendo o verde (Mean Green) do carro das fotos uma cor exclusiva. Já no interior, é idêntico às variantes base do Puma, com exceção dos bancos dianteiros desportivos da Recaro, um volante de fundo plano e punho da caixa de velocidade com o logo ST, logo esse que é também projetado no chão quando abrimos a porta.

Todo este visual desportivo é acompanhado pelo motor três cilindros 1.5 litros turbo a gasolina, utilizado no Fiesta ST, que debita 200 cavalos e 320 Nm de binário. Esta solução surge acoplada à caixa manual de seis velocidades, o que permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 220 km/h. Porém, as melhorias mecânicas não se ficam pelo motor.

A Ford Performance realizou uma nova afinação de suspensão traseira com eixo de torção 50% mais firme quando comparado com o Puma base. Destaque ainda para a adição de barras estabilizadores em ambos os eixos, direção 25% mais rápida e precisa e travões dianteiros maiores. Sem esquecer o escape com válvula ativa, idêntico ao do Fiesta ST. Em opcional existe ainda a possibilidade de equipar o Puma ST com um diferencial autoblocante mecânico e com a função “launch control”. Por fim, as primeiras entregas estão previstas para o final de 2020.

