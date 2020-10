Ford vai descontinuar Mustang Shelby GT350 em 2021

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

O Mustang é um dos desportivos da Ford vendidos na Europa, porém, não acontece em todas as variantes, como por exemplo, o Shelby GT350. Contudo, durante os cinco anos em que esteve em produção, foi a variante mais procurada no Mustang em quatro deles, o que demonstra bem a adesão. Infelizmente, a Ford anunciou que vai acabar com esta variante já em 2021, mas há uma explicação.

“Com o Shelby GT500 em plena atividade, vamos terminar a produção dos Shelby GT350 e GT350R neste outono, conforme planeado”, afirma um porta-voz da Ford em declarações ao Motor1. De um modo geral, a marca norte-americana entendeu que não há necessidade de prosseguir quando há um mais potente, mas também porque vão adicionar a edição limitada Mach1. Ou seja, o GT350 fica, no entender deles, sem espaço.

De recordar que o Mustang Shelby GT350 chegava à Europa, mas não pela mão da Ford. Tal como vai acontecer com o GT500, há uma empresa alemã, Geiger Cars, que importava o veículo GT350R, a versão mais radical do modelo.

