Ford vai fazer uma “pick-up” com base no Focus que chegará ao mercado em 2021

By José Manuel Costa on 10 Março, 2020

O sucesso que a Ranger está a fazer no Velho Continente levou a Ford a insistir no segmento com um modelo feito com base no Focus.

A informação foi avançada pelo Automotive News, adiantando ainda que a maqueta do modelo foi apresentada aos concessionários no mês passado. Segundo a mesma notícia, o projeto foi bem acolhido. Quanto ao modelo em si, diz.se que terá um perfil muito semelhante ao do Ranger.

Pouco mais se sabe sobre este modelo que chegará, provavelmente, em 2021. Será compacto, terá uma construção diferente das tradicionais pickup, ao ter a base monobloco do Focus. Terá o nome de código P758 e deverá ser construído no México, na fábrica de Hermosillo, onde são fabricados modelos para os EUA: Ford Fusion e o Lincoln MKZ, modelos que vão sair de produção dentro em breve.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI