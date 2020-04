Ford vai ousar com a próxima geração do Mustang: quatro rodas motrizes e V8 híbrido!

By José Manuel Costa on 20 Abril, 2020

Só chegará em 2022 a nova geração do Ford Mustang, o desportivo mais vendido no mundo, mas a revolução será grande, pois nada ficará na mesma.

Os nossos camaradas da revista inglesa Autocar, lançaram uma imagem feita em computador com a forma como eles imaginam o novo Mustang. Percebe-se a influência do Mustang Mach-E, numa tentativa de unir debaixo da mesma família o desportivo e o elétrico. Se a Autocar estiver certa, o Mustang terá muiti bom aspeto.

Para lá das alterações no estilo e na pose, o novo desportivo da casa da oval azul, marcará uma alteração profunda na herança do Mustang: terá tração integral e motor V8, sim, mas com hibridização.

A Ford vai tentar levar o Mustang para a mobilidade eletrificada, juntando mais eficácia no comportamento e tentando replicar o sucesso que a atual geração (S550) conheceu depois de ser o primeiro Mustang pensado para ser vendido na Europa. O novo S650, nome de código da próxima geração, vai cumprir o regresso ao mercado do Velho Continente.

