Ford vai usar cães… robot para auxiliar na atualização das fábricas!

By José Manuel Costa on 28 Julho, 2020















O vídeo conta tudo, ou quase! A Ford levou para a fábrica de transmissões de Van Dyke, no Michigan, EUA, uns cães robot com capacidades absolutamente inesperadas.

Os dois “cães” que se chamam Fluffy e Spot (e são propriedade da Boston Dynamics), andam pela fábrica a fazer “scanners” a toda unidade de produção, para os engenheiros perceberem o que é necessário para a atualizar.

Controlados á distância, cada um deles está equipado com cinco câmaras que permitem digitalizar toda a fábrica, com detalhes. Se não fosse a utilização dos cães robot, a Ford reclama que o tempo necessário para digitalizar tudo seria mais do dobro.

Conforme diz Mark Goderis, responsável pela engenharia digital da Ford, “costumávamos usar um tripé e andar pelas instalações, parando em locais diferentes, esperando cinco minutos para o laser fazer o trabalho de digitalização. A varredura de uma unidade completa pode levar até duas semanas, mas com a ajuda do Fluffy e do Spot, somos capazes de o fazer em metade do tempo.”

Esta necessidade de digitalizar, frequentemente, as fabricas da Ford, prende-se com a necessidade de as atualizar e alterar de uma forma muito frequente, sendo necessário perceber o que é necessário para alterar. Antigamente, custava 300 mil dólares digitalizar uma fábrica, aligar o Fluffy e o Spot fica muito, mas mesmo, muito mais barato.

Outra vantagem dos cães robot é que são pequenos, ágeis e vão a locais onde os humanos não chegam, por serem exíguos ou demasiado perigoso. Conseguem deslocar-se a uma velocidade máxima de 5 km/h e as baterias duram até duas horas.

