Free Now, a app de serviços de mobilidade está agora disponível em todo o país

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

A aplicação Free Now, que engloba os serviços de táxi e TVDE numa única plataforma, anunciou a expansão de operações a nível nacional. Assim, os clientes da aplicação de smartphone vão poder requisitar um serviço de transporte em qualquer sítio de Portugal. “Este grau de expansão nacional permite-nos estar presentes nas cidades mais pequenas e dar a oportunidade a mais motoristas de juntarem os seus serviços à nossa plataforma, que de outra forma não seria possível”, acrescentou Sérgio Pereira, diretor-geral da empresa Free Now.

Com esta expansão, a empresa detida pela BMW e Daimler, pertende atrair mais clientes, principalmente em tempos de pandemia em que existe receio, por uma percentagem da população, em utilizar os transportes públicos. De recordar que a Free Now oferece serviços em Portugal, mas não só. Está presente em mais de 150 cidades tanto na Europa como na América Latina.

