Fusão de grupos FCA e PSA. Administração com um português

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

Depois de anunciada a fusão entre os grupos FCA e PSA, chegou agora a vez de conhecer, em comunicado, como será constituída a administração da denominada Stellantis. No total serão 11 membros, oito deles serão independentes. De recordar que este projeto de fusão deve concretizar-se no primeiro trimestre de 2021.

Feitas as contas John Elkann (ex-FCA) será o presidente do grupo, acompanhado pelo vice-presidente Robert Peugeot (ex-PSA) e o português Carlos Tavares como presidente executivo. Estes serão acompanhados por oito administradores sénior independentes. Falamos de Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry e Kevin Scott.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI