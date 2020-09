Giocattolo Marcella, um supercarro com motor de 16 cilindros

By João Isaac on 28 Setembro, 2020











O Giocattolo Marcella é o mais recente resultado da imaginação de Paul Halstead, australiano com larga experiência no mundo automóvel e na competição, e é um novo hipercarro que pretende estrear na edição de 2022 do Concurso de Beleza de Pebble Beach.

O Marcella utiliza um motor W16 que resulta da união de dois motores V8 e destaca-se igualmente pela confuguração do habitáculo em tudo idêntica à do icónico McLaren F1, com posição de condução central. O motor de 16 cilindros deverá debitar qualquer coisa como 1400 cavalos e foi feito com base em mecânicas Chevrolet.

Ainda não são conhecidos muitos detalhes sobre o Giocattolo Marcella mas considerando as imagens reveladas, é clara a inspiração no estilo “hot rod” americano que tantos fãs reúne, mas apontando igualmente às mais exclusivas propostas do segmento dos supercarros atuais.

