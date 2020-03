Goodwood Festival of Speed foi adiado para data a confirmar

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020

O popular evento que se iria realizar em julho, foi adiado para data a confirmar, devido à pandemia do Coronavírus.

Estava aprazado para os dias 9 a 12 de julho, mas a organização do Goodwood Festival of Speed decidiu adiar para o Verão ou para o Outono, com os bilhetes já comorados a manterem a validade até á data de realização do evento.

O Duque de Richmond, proprietário de Goodwood, referiu que “ao longo das últimas semanas, temos estado a trabalhar com todos os envolvidos no evento para perceber a viabilidade de realizar o evento na data prevista. Mas devido à incerteza da ameaça do coronavírus e não sabendo se a situação irá melhor significativamente nessa altura, temos, infelizmente, de adiar a realização do evento. Estes são tempos dramáticos e incríveis, mas iremos ultrapassar e já estamos a pensar como será interessante acolher todos de volta a Goodwood para aquele que poderá ser o maior evento de sempre!”

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI