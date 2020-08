Goodyear oferece até 80 euros de combustível a quem comprar pneus novos

By José Manuel Costa on 4 Agosto, 2020

Em vigor até ao dia 31 de agosto, a Goodyear está a oferecer 80 euros em cheque de combustível na compra e montagem de pneus da casa de Akrom.

Num ano atípico, a Goodyear acredita que o automóvel terá o máximo protagonismo e, recomendando a verificação dos pneus do seu veículo, a marca americana decidiu lançar uma forte campanha na Península Ibérica: na troca e montagem de pneus Goodyear novos, a marca oferece um cheque de combustível de 80 euros. A campanha está em vigor até 31 de agosto ou até rutura de stocks.

O processo para obter o cheque é muito simples. O condutor deverá aceder ao site da promoção https://percorremaisquilometros.pt/percorre-mais-kilometros/ e registar a sua fatura de compra juntamente com os seus dados pessoais. Depois de validado o registo, receberá o seu vale de combustível com o valor correspondente.

Nas palavras de Rafael Poyo, responsável pelo marketing da Goodyear Espanha, “estamos há muitos anos próximos dos nossos clientes, e é por isso que, nestes difíceis momentos, queremos continuar a apoiá-los. Este verão vai ser protagonizado pelo transporte por estrada, por isso queremos premiar os condutores que optem pelos nossos pneus para os seus veículos com vales de combustível que lhes permitam percorrer ainda mais quilómetros”.

