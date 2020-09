Gordon Murray continua a ver a redução de peso como prioridade

By João Isaac on 23 Setembro, 2020

Em declarações à Top Gear, Gordon Murray, o cérebro responsável pelo fantástico T.50, refere que a redução de peso deveria ser a prioridade dos fabricantes e que esse continuará a ser o seu foco.

Quando questionado sobre qual o próximo salto tecnológico que considera mais importante, Murray não tem dúvidas de que o peso continua a ser a sua prioridade e que deveria ser a de todos os fabricantes de automóveis.

“Há alguns anos, a Mazda, em particular, dedicou-se a trabalhar na redução de peso. Atualmente, parece que a Alpine é única marca com esse foco e que as restantes se esqueceram do quão importante é”, refere Murray, ele próprio condutor de um A110 da renascida marca francesa.

“No caso dos veículos elétricos, o peso tem um papel ainda mais relevante. Um dia, os fabricantes terão que levar a questão da redução de peso tão a sério que seria bom que começassem já a investir tempo e dinheiro nesse sentido”, continua.

Isto porque, segundo Murray, “ independentemente do propulsor utilizado, bem como do combustível a usar, os automóveis terão de ser cada vez mais eficientes e, para o conseguirem, leves”.

