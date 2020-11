Gordon Murray investe mais de 55 milhões de euros em nova sede

By Guilherme André on 9 Novembro, 2020











A Gordon Murray acaba de anunciar a nova sede global da marca em Windlesham, Inglaterra, um investimento superior a 55 milhões de euros. O espaço com mais de 12 mil metros quadrados vai ser composto por um espaço para o design da marca, pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, divisão de história e para a produção do novo T.50. A construção do espaço vai ser feita em três fases, sendo a primeira dedicada aos espaços de vendas, manufatura e história, mas também uma pista de testes de protótipos até 2022. A segunda fase, agendada para 2023, vai ser dedicada ao espaço de engenharia. Por fim, a terceira fase, completa até 2024, vai trazer os espaços de manutenção do modelo T.50.

“Este novo campus tecnológico e sede global é um grande investimento e um enorme passo à frente para o Grupo Gordon Murray, ao mesmo tempo que ganhamos impulso para a próxima fase do nosso negócios e marcas com o novo supercarro T.50”, acrescenta o Professor Gordon Murray, líder do fabricante. “Esta nova sede é um investimento significativo que vai criar novos postos de trabalho. Também temos orgulho em fazer uma significante contribuição para os exportadores do Reino Unido. Cerca de 90% dos conteúdos do novo T.50 vêm de fornecedores britânicos”, acrescentou Murray.

