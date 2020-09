Gordon Murray promete algo mais convencional depois do T.50

By João Isaac on 8 Setembro, 2020

Em declarações ao site da revista Top Gear, Gordon Murray, o génio da engenharia responsável pelo McLaren F1 e pelo seu mais recente e “de outro mundo” T.50, promete que o seu próximo projeto será algo mais convencional. Esta afirmação surgiu no decurso da apresentação do T.50s, a versão exclusivamente pensada para as pistas da sua mais recente criação.

“Gostava que o próximo projeto fosse mais convencional em termos de construção e ainda mais utilizável, mantendo, obviamente, o fator emoção. Seja o que for, o próximo produto da Gordon Murray Automotive não vai ser tão radical quanto o T.50”, refere Gordon Murray.

Ainda assim, continua: “considerando os nossos insubstituíveis objetivos, o próximo carro a construir será sempre o melhor de conduzir para o seu segmento ou preço. Será sempre o mais leve e mais evoluído em termos de engenharia. Esperemos, também, que seja o mais bonito.”

Para já, Murray está focado na produção e entrega das primeiras unidades do seu T.50 já em 2022 e da sua versão ainda mais focada na performance no ano seguinte. Porém, admite novamente que não está focado em números, pois esses são sempre batidos por quem chega depois, independentemente do que se faça.

