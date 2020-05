Gosta muito do James Bond? Mesmo muito? Que tal ter na coleção um Land Rover Defender do filme Spectre?

Este é um dos raros Land Rover Defender que sobraram do filem Spectre do James Bond, que vai estar em leilão no dia 23 de maio, na Silverstone Auctions.

Spectre foi o 24º filme da saga James Bond, foi lançado em 2015 e teve como destaque o Aston Martin DB10. Porém, a produção do filme adquiriu 10 Land Rover Defender 110 para comporem o elenco no que toca a carros.

Nenhum dos 10 carros era de série. A Bowler Motorsport esteve encarregue de modificar os dez modelos, tendo reforçado o chassis, colocado um resistente “roll bar”, pneus de 37 polegadas e um travão de mão hidráulico. No extriror, um porta bagagens de tejadilho, um guincho poderoso, “snorkel”, enormes alargamentos das cavas das rodas, luzes LED suplementares e jantes de liga leve.

Havia duas versões: uma ara andar em alcatrão e outra na neve, sendo que a unidade que vai a leilão é um dos sete que sobreviveram e foi usado nas cenas na neve. Já em 2018 apareceu outro modelo à venda em leilão, sendo arrematado por menos de 400 mil euros. Se é adepto do James Bond e tem ai algum dinheiro de sobra este pode ser um bom negócio.

