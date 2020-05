Gostou do novo BMW Série 5? Já pode encomendar um a partir de 59.800€!

By José Manuel Costa on 27 Maio, 2020

O AUTOMAIS revelou-lhe bem cedo o novo Série 5, apresentado de forma virtual, e agora é a vez de lhe revelar os preços de um carro e de uma carrinha que vão estar à venda já em julho.

O BMW Série 5 na versão berlina, terá cinco versões diferentes, a carrinha terá quatro, prescindindo, para já, da versão híbrida Plug In. Todos os outros motores têm hibridização simples com tecnologia 48 volts que oferece mais 11 CV ao motor de combustão interna, seja a gasolina seja a gasóleo.

Os preços arrancam nos 59.800 euros do 520d, seguindo-se os 65.400 euros do 530e (híbrido Plug In) e os 72.900 euros do 530d. Depois temos os 76.400 euros do 530d xDrive e os 89.500 euros do 540d xDrive.

No lado da carrinha, os preços começam nos 62.600 euros do 520d e acabam nos 92.750 do 540d xDrive, com o 530d e 530d xDrive a custarem, respetivamente, 75.800 e 79.200 euros.

