Governo prevê cobrar mais 93 milhões de euros em multas de trânsito em 2021

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020

Outra das medidas que tem dado que falar no Orçamento de Estado de 2021 passa pela previsão de um grande aumento de dinheiro conseguido através de multas de trânsito. Segundo o jornal Publico, só em multas de trânsito o Orçamento de Estado 2021 prevê um aumento de 93 milhões de euros, ou seja, 58 vezes mais do que a projeção de 2020.

Contudo, não são só as multas de trânsito com aumento previsto. No total, o Governo espera atingir a meta de 3175 milhões de euros em taxas, multas e outras penalidades, o que representa um aumento de 826,7 milhões de euros face ao esperado em 2020. Este total divide-se em aproximadamente 80% para taxas e 20% para receitas conseguidas com multas.

