Gran Turismo Sport atualizado com o Mazda RX-Vision GT3 Concept e novos desafios

By José Manuel Costa on 22 Maio, 2020



























































O jogo Gran Turismo Sport continua a ser atualizado e depois da chegada do Toyota Supra, agora é a vez do espetacular Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Quem quiser pode fazer a descarga do Mazda hoje! Basta ter a PS4 ligada à internet e procurar por atualizações e lá estará o RX-Vision GT3 Concept, além de uma série de atualizações que reparam defeitos (bugs) e mudam regras do jogo como solução para dificuldades com as reparações de danos e melhorias na estabilidade de jogo online.

Para comemorar o centenário da Mazda, o jogo terá duas competições especiais: o RX-Vision GT3 Concept Time Trial Challenge e RX-Vision GT3 Concept Livery Design Contest. O primeiro decorre em Spa, com todos os participantes a partilharem a mesma afinação. O segundo é uma forma de decorar o carro através das redes sociais com a hashtag #rxvcontest.

O jogo recebe sete novas rondas no “GT League”, duas novas provas na “Sunday Cup” da “Begginer League”, mais duas corridas na “Clubman Cup (Amateur League), duas novas provas na “Professional League” dentro da “Nostalgic 1979” e uma prova mais no GR3 Endurance Series na “Endurance League”.

