Grupo espanhol detido por reduzir número de quilómetros a veículos usados

By Guilherme André on 5 Novembro, 2020

Quando chega a altura de comprar carro, as soluções em segunda mão são sempre alternativas mais baratas e com as suas vantagens. De facto, é possível comprar veículos com poucos anos e pouca utilização a um preço substancialmente mais baixo do que quando saiu do stand. Contudo, temos sempre de ter algumas reticências quando o negócio é de tal maneira apelativo que chega a ser suspeito. Um dos pontos em que é necessário ter atenção é à possibilidade de estar com quilómetros “martelados”, que é como quem diz, a diminuição do número de quilómetros percorridos no painel de instrumentos, uma prática completamente ilegal, mas que, infelizmente, ainda acontece com bastante frequência.

Felizmente, foi desmantelado, em Espanha, mais um grupo que pratica esta fraude. De acordo com o El Diario de Navarra, um grupo composto por cinco homens e uma mulher foi detido pela venda de veículos de alta performance com quilómetros alterados. Estes começavam por comprar automóveis provenientes da Alemanha e, quando chegavam a Espanha, reduziam os quilómetros para vender os veículos a um preço superior.

Este grupo manipulou um total de 37 veículos e, de acordo com a investigação, as reduções oscilavam entre 40 mil e 500 mil quilómetros, para um total de sete milhões de km a menos, números, no mínimo, incríveis. A fraude começou a desmoronar-se quando um particular formalizou uma queixa em outubro de 2016 e, a partir daí, foi realizada uma investigação mais profunda que contou com a ajuda da Interpol. Todos os intervenientes viviam em Granada e foram acusados de 37 crimes, onde se inclui Fraude e documentação falsa.

Fonte: El Diario de Navarra

