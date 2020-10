Grupo Volkswagen vai rever estratégia ainda este ano

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

A Volkswagen realizou uma reunião virtual onde foi falado o futuro do gigante grupo alemão. Herbert Diess, CEO do Grupo Volkswagen, quer continuar a investir na eletrificação e digitalização das marcas envolventes e que vão dar “passos importantes” nesta estratégia ainda este ano. “A Volkswagen precisa de mudar. De uma coleção de marcas e produtos com motores a combustão fascinantes que emocionam os clientes com uma engenharia excelente, para uma empresa digital que opera milhões de dispositivos de mobilidade confiável em todo o mundo”, referiu Herbert Diess nessa mesma reunião.

De facto, com o lançamento dos mais recentes veículos, como por exemplo o ID.3, a Volkswagen está a realizar isso mesmo a que se propõe. No entanto, que futuro pode ser delineado? Estas afirmações do CEO do Grupo Volkswagen, podem de alguma forma estar interligadas com os rumores que indicam a venda da Bugatti. Em declarações à Reuters, os executivos senior já fizeram saber que o grupo está a ponderar o futuro de marcas com o Bugatti, Lamborghini ou Ducati. Com estas palavras, Diess deixou no ar mudanças drásticas ainda em 2020 no maior grupo automóvel do mundo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI