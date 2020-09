Grupo Volkswagen vai vender a Bugatti?

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020

Numa semana recheada de novidades, surge um rumor importante para a indústria automóvel. Segundo a Car Magazine, o Grupo Volkswagen está em negociações muito avançadas com a Rimac Automobili para a venda da Bugatti. De acordo com a mesma publicação, o negócio já foi aprovado pelos executivos do grupo alemão, mas falta a aprovação do Conselho de Supervisão.

Caso tudo se confirme, o Grupo Volkswagen perde a Bugatti, marca essa que foi comprada por Ferdinand Piech em conjunto com a Lamborghini e Bentley. Desde o afastamento do líder em 2015, que acabou por falecer em 2019, 50% do grupo continua nas mãos da família Piech e, por isso, foi necessário convencê-los de que este seria um bom negócio.

Para isso, a Car Magazine revela que, alegadamente, isto só foi conseguido devido a um reforço da posição na Rimac por intermédio da Porsche. Ou seja, a marca alemã já detinha 15,5% da Rimac Automobili, mas o negócio pode elevar o valor para 49%. Ainda assim, de recordar que a marca croata já conta com investimentos de Hyundai/Kia, Koenigsegg, Jaguar e Magna, tudo isto em 11 anos.

