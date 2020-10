Hennessey está a preparar um Ford Bronco com motor V8 e mais de 750 cavalos

By Guilherme André on 30 Outubro, 2020

A Ford revelou o novo Bronco há poucos meses e as preparadoras já estão “de olho” nele. De facto, a Hennessey expressou a intenção de tornar o SUV/jipe norte-americano num todo-o-terreno ainda mais radical e potente. A foto criada a computador mostra o denominado “Bronco VelociRaptor V8” com um visual agressivo. Destaque para o logo Hennessey na grelha dianteira, pneus cardados de grandes dimensões, suspensão atualizada para suportar os terrenos mais rudes, luzes LED auxiliares e interior personalizado. Contudo, o principal ponto forte desta preparação é o motor.

Debaixo do capot a Hennessey pretende recorrer ao V8 5.0 litros, bloco esse que também encontramos na F-150 Raptor, mas com várias alterações que ajudam a debitar 761 cavalos. Esta potência vai chegar às quatro rodas motorizes através da transmissão automática de dez velocidades da marca norte-americana. A preparadora já referiu que esta preparação será limitada a 24 unidades e, curiosamente, metade já está reservada. O preço varia consoante a versão (duas ou quatro portas) e começa nos 192 mil euros.

