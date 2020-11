Hennessey Venom F5, o hipercarro com mais de 1000 cavalos chega em 2020

By Guilherme André on 13 Novembro, 2020

O Hennessey Venom F5 é um dos hipercarros mais aguardados, principalmente depois da preparadora andar há seis anos a “seduzir” os fãs com informações e fotos. Porém, já nos encontramos na reta final de 2020 e, até ao momento, ainda não conhecemos o produto final de produção. Contudo, o fundador da empresa norte-americana deu uma nova esperança ao fãs e possíveis compradores ao anunciar que a versão de produção chega ainda em novembro de 2020.

John Hennessey aproveitou igualmente para reforçar, em declarações a um podcast liderado, curiosamente, pelo cefe de comunicação da Bugatti, que o principal responsável pelo atraso foi o covid-19. Neste momento a única coisa que o líder da preparadora pretende é dar a conhecer o produto final ainda antes de 2020.

Para quem já não se lembra, o Hennessey Venom F5 está equipado com um motor V8 de 6.6 litros biturbo, denominado Fury, que recebe vários componentes em titânio para suportar valores de potência incríveis, como é o caso dos 1842 cv e 1617 Nm de binário.

