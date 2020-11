Hispano Suiza diz que o Carmen tem a “melhor plataforma elétrica do mundo”

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

O fabricante espanhol, Hispano Suiza, regressou aos “grandes palcos” no Salão Automóvel de Genebra de 2019. Na altura apresentaram o Carmen, um supercarro 100% elétrico com 1020 cavalos que, segundo a marca, acelera dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h. Porém, as novidades são referentes à plataforma elétrica que, de acordo com o fabricante, é “a melhor plataforma elétrica do mundo”. Justificam esta afirmação com base “na opinião de especialistas da indústria automóvel e jornalistas”, mas sem dizer quais. Mas afinal, o que a diferencia das restantes?

Começando pelos materiais utilizados, de referir que a mesma é feita, na totalidade, em fibra de carbono. Esta vai receber uma bateria de 80 kWh, com carregador integrado, que permite “abastecer” em menos de quatro horas. A bateria alimenta dois motores elétricos que debitam os já referidos 1020 cavalos. “Com o conhecimento adquirido na Fórmula E, desenhamos um software capaz de controlar o binário fornecido a cada motor e ter um controlo elétrico extensivo a todo o sistema e assim regular a potência que chega a cada roda”, acrescenta Joan Orus, diretor técnico da Hispano Suiza.

A Hispano Suiza faz questão de referir um sistema de refrigeração com bombas de água de alta capacidade, mas que mal se ouvem no habitáculo graças a material insonorizante específico. “O nosso grande desafio foi projetar, com precisão, toda a arquitetura elétrica do veículo e o seu software de gestão, de modo a oferecer um supercarro adequado aos nossos clientes, com o máximo desempenho e eficiência”, finalizou Orus.

Fonte: Hispano Suiza

