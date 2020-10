Homem com 80 anos conduz Ferrari F40 praticamente todos os dias

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020

Provavelmente já ouviu a típica frase de que “a idade é só um número”. Se por um lado há pessoas que não levam à letra estra fase, outras com espírito mais jovem provam que é uma afirmação verídica. É o caso de John Clower, um “jovem” de 80 anos que conduz praticamente todos os dias faça chuva ou faça sol. No entanto, não tem um carro “normal”, mas sim um dos melhores supercarros da história: Ferrari F40 vermelho que John adora conduzir.

No vídeo em baixo Clower conta um pouco da sua história e percebemos que este não é o primeiro Ferrari que tem. Aliás, é um verdadeiro entusiasta da marca italiana visto que já teve 15 ou 16 no passado. Recentemente ainda abriu “portas” para a Lamborghini e gosta do Aventador, porém, “é apenas demasiado largo e grande, acho eu”, afirma John. Veja o vídeo em baixo e delicie-se com a conversa de um colecionador experiente que adora carros.

