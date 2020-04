Honda assegura uma “segunda vida” das baterias de modelos elétricos

By José Manuel Costa on 17 Abril, 2020





Numa iniciativa feita em conjunto com a SNAM (Societé Nouvelle d’Affinage des Métaux), a Honda Motor Europe quer promover a utilidade sustentável das baterias em fim de vida.

Um acordo pan-Europeu fará com que a SNAM recolha e recicle baterias de veículos híbridos e elétricos Honda. Depois, dar-lhes-á uma “segunda vida” para armazenar energia renovável ou, caso não sejam adequadas para este fim, extrair componentes de valor para reciclagem.

Recordamos que a Honda e a SNAM colaboram em conjunto desde 2013, no sentido de garantir a rastreabilidade de baterias em final de vida útil e eliminá-las de acordo com os padrões ambientais da União Europeia.

A expansão deste acordo entre a Honda e a SNAM levará à recolha de baterias de iões de lítio e de hidreto metálico de níquel (NiMH) de toda a rede de concessionários Honda e oficinas autorizadas em 22 países, antes de analisar o quão adequadas são para reciclagem e processá-las adequadamente.

“À medida que a procura pela gama de veículos híbridos e elétricos da Honda continua a crescer, aumenta também o requisito de desenvolver baterias da forma mais ecológica possível. Os recentes desenvolvimentos de mercado podem permitir que estas baterias tenham utilidade numa segunda vida, como alimentar empresas ou recuperar componentes úteis, através do uso de técnicas recentes de reciclagem, que podem ser utilizadas como matérias-primas na produção de novas baterias.”, afirmou Tom Gardner, vice presidente da Honda Motor Europe.

Os concessionários podem solicitar baterias que se encontrem em fim de vida para tratamento e reciclagem a partir da plataforma online da SNAM. A recolha pode ser efetuada em centros de armazenamento centralizados até 15 dias úteis, para que os revendedores não necessitem de armazenar as baterias nas suas instalações. O acordo aplica-se às baterias que são utilizadas para alimentar veículos híbridos e elétricos, ao invés de baterias mais pequenas como as dos veículos a gasolina ou a diesel.

