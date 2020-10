Honda Civic Type R ou Volkswagen Golf GTI TCR? O duelo de hot hatch

By Guilherme André on 5 Outubro, 2020

O segmento de compactos tem alguns dos desportivos mais adorados pelo condutor comum. Potentes, dinâmicos e, tendo em conta os preços praticados nos desportivos, acessíveis para alguns. Isto também criou uma verdadeira batalha pela “coroa” do melhor hot hatch. O vídeo de hoje, da autoria da Cars.co.za, leva-nos a um duelo curioso. Se por um lado o Type R é um dos melhores, se não mesmo o melhor, com caixa manual, por outro temos um modelo histórico neste segmento, o Golf GTI na variante TCR.

Para além da diferença nas caixas de velocidades, o desportivo nipónico é mais potente, mas também mais pesado. Mas será que está mesmo em desvantagem? Seja como for, é sempre divertido de assistir a este tipo de duelos, principalmente quando já aguardamos pelas evoluções de ambos os modelos. Veja a corrida em baixo e perceba que nem sempre a teoria representa o resultado final.

