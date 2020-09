Honda e:concept, o protótipo que vai dar origem ao próximo SUV elétrico da marca

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020







A Honda utilizou o Salão Automóvel de Pequim para apresentar um novo protótipo. O denominado e:concept vai dar origem a um SUV elétrico pensado para o mercado chinês. Começando pelo design, a marca nipónica pretende um modelo robusto e bem diferente da gama atual. O capot longo e faróis LED garantem um visual agressivo e até desportivo. No entanto, uma das grandes novidades é a nova geração de sistemas de segurança, o Honda Sensing. Aqui podemos encontrar sistemas de ajuda à condução avançados com radar 360 graus que ajuda o veículo a perceber o que está a acontecer à sua volta em todas as direções.

Para além disso, a marca aproveitou o salão para revelar o novo CR-V PHEV com motorização Sport Hybrid i-MMD. De acordo com a Honda, este sistema cumpre a sensação de eletrificação, mas também inclui performance e silêncio. Esta versão vai chegar ao mercado chinês em 2021.

