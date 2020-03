Honda está a planear desenvolver segundo modelo elétrico para a Europa

By José Manuel Costa on 6 Março, 2020

Após o regresso ao segmento dos citadinos com o e, um modelo totalmente elétrico, e o excelente acolhimento tido pelo pequeno veículo, entusiasmaram a Honda.

E por isso mesmo, a casa japonesa está a planear um segundo modelo elétrico para o mercado europeu, que pode chegar ao Velho Continente em 2022, tendo como fio condutor o estilo retro do Honda e. Isto porque a Honda espera vender 10 mil unidades do e por ano em Portugal. O segundo modelo da casa nipónica será um dos quatro modelos eletrificados que a Honda vai lançar entre 2021 e 2022, segundo declarações de Tom Gardner, o patrão da marca na Europa.

Nesse grupo, além do segundo veículo elétrico, haverá um híbrido que terá como base a nova geração do Civic que vai chegar em 2021, estando em estudo a possibilidade de um híbrido Plug In para este mesmo modelo. O HR-V receberá um híbrido “Plug In”. Finalmente, a Honda pode importar para o Velho Continente um dos modelos híbridos que já tem no Japão, entre o Accord ou o Clarity, modelo do segmento C.

A justificação para esta ofensiva é evidente. “A agenda legislativa da Europa está a acelerar a utilização da tecnologia de zero emissões de uma forma nunca vista em outros locais do mundo” referiu Tom Gardner.

Entretanto, a Honda vai começar as vendas do Jazz na Europa apenas com motorização híbrida, oferecendo uma versão apelidada Crosstar que exibe cavas das rodas protegidas e um aspeto mais todo o terreno, onde não faltam barras no tejadilho. O CR-V, lançado em 2018, é outro sucesso da Honda, que tem na versão híbrida 60% das vendas do modelo, não havendo versões a gasóleo.

Os modelos da Honda eletrificados passam a estar debaixo da sub marca e:Technology e passam a ter a sigla “e:HEV”. O Jazz utiliza o motor 1,5 litros com dois motores elétricos alimentado por uma bateria de iões de lítio, tendo 102 gr/km de emissões de CO2. O Crosstar emite 110 gr/km. Já o Honda e tem uma bateria de 35,5 kWh e uma autonomia de 222 km.

