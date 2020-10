Honda lança novos equipamentos para o Civic Type-R

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020







Pouco tempo depois da apresentação do renovado Honda Civic Type-R, a marca nipónica decidiu lançar uma nova gama de acessórios para quem quer personalizar aquele que é um dos melhores desportivos de tração dianteira do mundo. Apesar de só se encontrarem à venda no Japão, não há confirmações de que não vão chegar à Europa, o que deixa uma réstia de esperança para os fás.

Quanto aos acessórios, podemos encontrar nova entrada de ar no capot, asa traseira e vários pormenores no interior, todos eles em fibra de carbono fabricada através de um processo de produção com polyester vermelho. A estes acrescentam-se capas de espelhos retrovisores com um novo acabamento e uma grelha frontal em vermelho. A “cereja no topo do bolo” são as jantes em liga de alumínio que reduz o peso total em 2,1 kg. Caso queira ver todos estes equipamentos em detalhe, pode vê-los aqui.

