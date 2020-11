Honda lança teaser do novo Civic e anuncia data de estreia do protótipo

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020

A Honda lançou um teaser com alguns detalhes da próxima geração do Civic. Apesar de ser um vídeo curto, dá para perceber que a traseira foi bastante alterada ao apresentar novos farolins e linhas mais simples. A Honda anunciou ainda que este veículo, com apresentação marcada para 17 de novembro, é um protótipo, mas serve como primeiro vislumbre do que podemos esperar. De referir que qualquer um pode assistir à apresentação, visto que a estreia vai ser feita na plataforma Twitch, num stream em direto.

A Honda promete um design completamente novo que “mais uma vez, eleva a fasquia de estilo, performance, segurança e tecnologias avançadas num carro do segmento compacto”. Para já as informações ainda são escassas, mas vamos, certamente, saber mais detalhes sobre a nova geração do Civic nos próximos dias. O produto final só deve ser revelado em 2021.

Fonte: Honda

