Honda muda logótipo formando campanha de sensibilização para ficar em casa

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020

A Honda mudou o seu logótipo para lançar campanha de sensibilização para que as pessoas fiquem em casa.

A Honda Portugal Automóveis decidiu passar o símbolo da marca para “Home” (casa) no âmbito de uma campanha de sensibilização que pretende alertar para a importância de permanecer em casa durante a vigência da pandemia do Covid-19.

Tudo fica igual ao já famoso “Honda – The Power of Dreams” que passa a “Home – The Power of Dreams”. Para António Areias, gestor de marca da Honda Portugal Automóveis, “com esta campanha, pretendemos assumir um papel ativo na sensibilização das pessoas para a extrema importância de permanecerem em segurança nas suas casas, durante este período. Para nós, esta mensagem é tão forte que recorremos ao maior símbolo da nossa marca para a transmitir: o nosso logótipo, que passa a assumir a forma de palavra Home.”

Para além desta atitude, a Honda continua a implementar algumas ações no âmbito da campanha “Continuamos Ligados”. A Honda aposta forte nos canais digitais, com mais informação sobre os modelos com vídeos explicativos do produto e a possibilidade de usar a plataforma de pré-vendas da Honda, um processo 100% digital que permite a reserva do veículo e o pagamento do sinal em apenas dois minutos. Finamente, o “Dreamer’s blo” exibe, nesta altura, vários artigos sobre como higienizar e proteger os veículos que, nesta altura, andam muito menos.

