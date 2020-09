Honda NSX pode ganhar variante ainda mais desportiva

By Guilherme André on 17 Setembro, 2020

O Honda NSX é um dos nomes mais sonantes da marca japonesa. De facto, esta que é a segunda geração, que já conta com quatro anos de mercado, pode ganhar novas variantes para apelar a um leque maior de clientes. De acordo com o site japonês “Best Car Web”, o desportivo vai ganhar uma versão ainda mais desportiva que, pela primeira vez, pode utilizar a sigla Type-R.

Esta variante radical terá, segundo a mesma publicação, uma potência a rondar os 650 cavalos (mais 70 do que o base). Tudo isto mantendo o motor de combustão de origem, o 3.5 litros V6 biturbo, associado a três propulsores elétricos. Caso isto se venha a confirmar, deve receber um visual idêntico ao utilizado no NSX GT3, a variante de competição.

Para além disso, há ainda uma outra variante no mesmo rumor: descapotável. A Honda poderá oferecer uma opção para quem quer “andar de cabelos ao vento” num desportivo. Curiosamente, este dado já surgiu num filme (Vingadores) sob a forma de concept. Caso os rumores lançados pela Best Car Web se confirmem, ambas as versões podem chegar já em 2021.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI