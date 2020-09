Hongqi S9, o supercarro chinês com mais de 1400 cavalos

By Guilherme André on 1 Setembro, 2020







Atualmente, parece que é cada vez mais fácil criar supercarros com potências superiores a 1000 cavalos, principalmente quando se inclui eletrificação. É o caso do Hongqi S9, um supercarro híbrido vindo da China. Em primeiro lugar, começamos por recordar que foi apresentado no Salão Automóvel de Frankfurt em 2019. Na altura, o principal destaque era o preço: 1,23 milhões de euros. Com este valor, torna-se no modelo chinês mais caro de sempre.

Para já, conhecemos o visual exterior com linhas desportivas bem vincadas, mas também a motorização. De acordo com a marca, o supercarro está equipado com um motor V8 turbo a gasolina, auxiliado por motores elétricos, embora ainda não se saiba quantos são no total. Em conjunto vai debitar 1420 cavalos de potência, algo que vai permitir acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,9 segundos e atingir uma velocidade a rondar os 400 km/h. Por fim, de referir que apenas vão ser produzidas 70 unidades do Hongqi S9 e a produção deve começar já em 2021.

